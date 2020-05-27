رياضة | بعد اقترابه من نيوكاسل.. ماذا قدم البرازيلي "كوتينيو" مع 6 أندية؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اقترابه من نيوكاسل.. ماذا قدم البرازيلي "كوتينيو" مع 6 أندية؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية اقتراب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي من التعاقد مع البرازيلى فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الحالى، فى الميركاتو الصيفى المقبل، في إطار خطة الملاك الجدد للنادي لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية استعدادًا للمنافسة على كافة البطولات بالموسم الجديد.

ويقضى فيليب كوتينيو صاحب 27 عاماً فترة إعارة مع فريق بايرن ميونخ الألماني حتى نهاية الموسم الجاري، ورفض مسئولي النادي البافاري تفعيل بند أحقية شراء اللاعب عقب نهاية عقده يوم 31 يونيو المقبل.

أرقام البرازيلي "كوتينيو" بعد اقترابه من نيوكاسل يونايتد

- فاسكو دي جاما:

بداية "كوتينيو" كانت ضمن صفوف ناشئي فاسكو دي جاما البرازيلي، بعدها انتقل لنادي انتر ميلان لكنه بقي مع النادي البرازيلي على سبيل الإعارة، ولعب للفريق الأول، وشارك معه 19 مباراة وسجل هدف وحيد وصنع هدفين، وتوج ببطولة دوري الدرجة الثانية البرازيلي.

- إنتر ميلان:

خاض كوتينيو خلال مشواره مع النادي الإيطالي 47 مباراة، بإجمالي دقائق لعب فعلية 2304 دقيقة، سجل 5 أهداف، وصنع 4 أهداف، وحصل على 4 بطاقات صفراء، وحصل مع الانتر على كأس إيطاليا والسوبر الإيطالي.

- إسبانيول:

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لعب "كوتينيو" مع النادي الإسباني عام 2012 وشارك معه في 16 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 1178 دقيقة، سجل 5 أهداف وصنع هدف وحيد وحصل على انذارين وتعرض للطرد مرة وحيدة.

- ليفربول:

خاض "كوتينيو" مع ليفربول 201 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 14877 دقيقة، وسجل 54 هدفًا، وصنع 45 هدفًا، وحصل على 13 انذارًا، وبطاقة حمراء وحيدة.

- برشلونة:

انتقل اللاعب البرازيلي لنادي برشلونة عام 2018، وشارك مع الفريق الكتالوني في 76 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 4828 دقيقة، سجل 21 هدفا، وصنع 11 هدفًا، وحصل على 3 إنذارات.

وحقق مع الفريق الكتالوني لقب الدوري الإسباني (مرتين)، وكأس إسبانيا (مرة)، وكأس السوبر الإسباني (مرتين).

- بايرن ميونيخ:

لعب "كوتينيو" معارًا لفريق بايرن ميونيخ وشارك معه في 32 مباراة بإجمالي دقائق لعب فعلية 2036 دقيقة، سجل 9 أهداف وصنع 8 أهداف، قبل توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.