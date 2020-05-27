رياضة | رئيس نادي سويسري يشيد بقدرات فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي سويسري يشيد بقدرات فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث ألفريد شميد رئيس نادي أراو السويسري عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وقدراته الفنيه العالية كمدرب.
وكان فايلر قد سبق له وتولى مهمة تدريب نادي أراو منذ موسم 2011 وحتى موسم 2014 ثم رحل بعد ذلك لتولي تدريب نادي نورنبرج الألماني.
وقال ألفريد شميد في تصريحات صحفية متحدثا عن فايلر: "أهنئ فايلر بمنصبه الجديد مع الأهلي وعمله في القاهرة، لقد شعرت منذ المحادثة الأولي لي معه أنه سيكون مدربا رائعا".
وتابع: "كان دائما عمل فايلر الجاد وأفكاره وعناده أمرا رائعا وخلال فترة تدريبه للفريق أظهر العديد من التمارين بنفسه وبالتالي تمتع بمستوى عالي من المصداقية أمام اللاعبين".
ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.