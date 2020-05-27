رياضة | رئيس نادي سويسري يشيد بقدرات فايلر

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس نادي سويسري يشيد بقدرات فايلر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ألفريد شميد رئيس نادي أراو السويسري عن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي وقدراته الفنيه العالية كمدرب.

وكان فايلر قد سبق له وتولى مهمة تدريب نادي أراو منذ موسم 2011 وحتى موسم 2014 ثم رحل بعد ذلك لتولي تدريب نادي نورنبرج الألماني.

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وقال ألفريد شميد في تصريحات صحفية متحدثا عن فايلر: "أهنئ فايلر بمنصبه الجديد مع الأهلي وعمله في القاهرة، لقد شعرت منذ المحادثة الأولي لي معه أنه سيكون مدربا رائعا".

وتابع: "كان دائما عمل فايلر الجاد وأفكاره وعناده أمرا رائعا وخلال فترة تدريبه للفريق أظهر العديد من التمارين بنفسه وبالتالي تمتع بمستوى عالي من المصداقية أمام اللاعبين".

ويحتل النادي الأهلي حاليا صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في بطولة الدوري.