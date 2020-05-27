رياضة | أزمة كبرى في دورتموند بعد إصابة هالاند

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة كبرى في دورتموند بعد إصابة هالاند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه بوروسيا دورتموند الألماني مشكلة كبرى بعد تعرض نجمه النروجي إيرلينج هالاند لإصابة قوية في مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ، والتي جمعت الفريقين أمس الثلاثاء، ضمن منافسات البوندزليجا وانتهت بفوز العملاق البافاري بهدف نظيف.

وتم استبدال هالاند في الدقيقة 72 من عمر اللقاء، ولم يكن من الواضح في بداية الأمر كيف حدثت الإصابة.

وقال اللاعب النرويجي السابق يان آيج فيورتوفت في وقت لاحق عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي بعد مراجعته لقطات تلفزيونية «اصطدم هالاند بحكم المباراة وأصيب بالتواء في الركبة، وهو ما أجبره على الخروج».

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ومن جانبه، أكد السويسري لوسيان فافر المدير الفني لنادي بوروسيا دورتموند أنه لا يعتقد أن الإصابة خطيرة.

وأضاف «لا أعتقد أنه سيغيب عن المباريات. لديه مشكلة في ركبته لكننا ما زلنا لا نعرف ما هي».

ووسع بايرن المتصدر وحامل اللقب الفارق عن ملاحقه دورتموند إلى 7 نقاط قبل 6 مراحل من نهاية البوندزليجا، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل الثلاثاء ضمن مباريات الجولة الـ 28.