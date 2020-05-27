رياضة | آرثر ميلو يتخذ قراره الأخير بشأن عرض يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر آرثر ميلو يتخذ قراره الأخير بشأن عرض يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأبعاء، أن البرازلي الدولي "آرثر ميلو" نجم خط وسط نادي برشلونة الإسباني، اتخذ قراره الأخير بشأن عرض نادي يوفنتوس الإيطالي، الارغب في ضمه في سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ويحاول نادي يوفنتوس ضم أرثر خلال الفترة الحالية، وعرض النادي الإيطالي بيع البوسني "ميراليم بيانيتش" والإيطالي "ماتيا دي تشيليو" مقابل شراء ميلو.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن ميلو يفضل البقاء في برشلونة خلال الفترة الحالية، ولا يرغب في الإنضمام ليوفنتوس.

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وأكدت الصحيفة، أن الثنائي، "إيريك أبيدال" و"رامون بلانيس" ممثلي إدارة برشلونة عقدوا جلسة مع اللاعب، لمعرفة موقفه من عرض السيدة العجوز.

كما تواصل "فابيو باراتيتشي" المدير الرياضي لنادي يوفنتوس، تواصل مع ممثلي اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، ورد اللاعب بأنه يريد البقاء في برشلونة.

وأصبح برشلونة منفتحاً على فكرة بيع آرثر ميلو، بسبب الأزمة المالية التي تضرب الفريق، بعد توقف النشاط الكروي بسبب كارثة فيروس كورونا.

يذكر أن اللاعب انصم لبرشلونة في صيف عام 2018 من نادي جريميو البرازيلي مقابل 31 مليون يورو، وخاض مع الفريق 23 مباراة هذا الموسم، سجل 4 أهداف ومرر4 تمريرات حاسمة.