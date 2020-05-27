رياضة | الزمالك يحدد احتياجاته من الصفقات الصيفية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 10:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحدد احتياجاته من الصفقات الصيفية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية على الصفقات التي يحتاجها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

و حدد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب نادي الزمالك مطالب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

Advertisements

وطلب كارتيرون من إدارة القلعة البيضاء التعاقد مع 4 لاعبين فيالصيف القادم لتدعيم صفوف الفريق في الموسم القادم.

وطالب كارتيرون إدارة النادي التعاقد مع كل من نبيل عماد "دونجا" وأحمد أيمن منصور وعمر جابر نجوم نادي بيراميدز بالاضافه إلى حسام حسن مهاجم نادي سموحة.

وسيبدأ مسئولو نادي الزمالك في التفاوض بشكل رسمي مع اللاعبين الذين طلب كارتيرون التعاقد معهم في الصيف القادم.