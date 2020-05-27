شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الأربعاء تسجل 4 حالات جديدة تأكد اصابتها بفيروس كورونا المستجد، في الفترة الحالية من أصل 1008 شخص خضعوا لمسحات كورونا.

وأشارت الرابطة، عبر بيان رسمي، إلى أن الإصابات الأربعة جاءت بين 4 لاعبين وموظفين في 3 أندية تنافس في الدوري الإنجليزي دون الكشف عن هوية المصابين.

وعرفت المرحلة الحالية خضوع 1008 شخصاً لمسحات كورونا وتبين إصابة 4 أشخاص بكورونا بعد إيجابية نتائجهم، ما يستوجب عليهم الدخول في فترة عزل منزلي مدتها سبعة أيام بموجب البيان.

ويرتفع عدد المصابين في الدوري الإنجليزي بذلك إلى 12 حالة مؤكدة بعد مرور 3 مراحل من الفحوصات.