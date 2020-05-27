شكرا لقرائتكم خبر عن «هندرسون»: استلام درع الدوري الإنجليزي دون مشجعين سيكون غريبًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال جوردان هندرسون، قائد فريق ليفربول الإنجليزي، إن استلام درع الدوري الممتاز لكرة القدم دون مشجعين في الملعب سيكون «غريبًا».

ويحتاج ليفربول إلى ش6 نقاط من آخر 9 مباريات لإحراز اللقب لأول مرة في 30 عاما لكن لم يتضح بعد الموعد المنتظر لاستئناف الموسم الذي توقف منذ مارس بسبب جائحة كورونا.

ولن يتم السماح للمشجعين بحضور المباريات في ظل الالتزام بتعليمات الحكومة عند عودة المنافسات الرياضية.

وقال هندرسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): «بكل تأكيد سيكون شعوري مختلفا لأنه إذا فاز المرء بأي درع واستلمه دون حضور مشجعين يصبح الأمر غريبا تماما».

أضاف: «لم تحسم الأمور ولا يزال أمامنا بعض العمل الذي نحتاج إلى أدائه. نريد إنهاء الموسم بأكبر قوة ممكنة لضمان استكمال الموسم بنفس المستوى».

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