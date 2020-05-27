شكرا لقرائتكم الزمالك يصدر بيانا رسميا حول الخطابات المتداولة حول تحذيرات الكاف بشأن اللافتة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، بيانا رسميا عبر موقع النادى الرسمى بشأن بعض الخطابات التى تداولها البعض فى الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بشأن تهديد الزمالك بعقوبات من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" قد تصل إلى الاستبعاد من البطولات وهو ما ينفيه الزمالك حيث أرسل الـ"كاف" خطاباً رسمياً إلى النادى الأبيض يطالبه بإزالة الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى من اللافتة الخاصة التى علقت على جدران نادى الزمالك والخاصة بلقب القرن، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه وهو ما استجاب له نادى الزمالك بإزالة اللافتة من أجل تعديلها وإزالة شعار الكاف.

وجاء بيان نادى الزمالك وفقا للموقع الرسمى كالتالى:

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يوجه مجلس إدارة تحذير إلى بعض المغرضين الحاقدين الذين يوجهون سمومهم تجاه القلعه البيضاء من وقت لآخر وكان آخرها نسب بعض الخطابات المزورة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن تحذيرات لنادي الزمالك بسبب لافتة نادي القرن الحقيقي التي قام النادي بنشرها في الأيام الماضية، قبل أن يقوم المجلس بإزالة اللافتة من أجل حذف شعار الكاف فقط منها بناءا على الاتفاق مع مسئولي الكاف كونه علامة تجارية، لكن لم يصل الأمر إلى أي خلافات أو تحذيرات من مسئولي الاتحاد الإفريقي للنادي بشأن أي عقوبات أو تهديدات كما انتشر في الساعات الماضية من خلال خطاب مفبرك.

ويبدو أن البعض مازال يواصل فن طمس الحقائق التاريخية بأحقية الزمالك في لقب نادي القرن، ووصل الحقد لديهم بأن يستغل نشر خطابات مزوره من أجل تحويل مسار القضية من خلال الكذب فى بعض وسائل الإعلام ويؤكد مجلس إدارة الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور أن هناك اتصالات مستمرة مع مسئولي الكاف الذين أكدوا لرئيس القلعة البيضاء على عدم صحة الخطابات المزورة التي انتشرت في الساعات الماضية وسيقوم مسئولي الكاف والزمالك بمقاضاة أي وسيلة إعلامية تقوم بنشر أي خطاب مزور، وسيكون هناك تحرك قانوني من نادي الزمالك حيال ذلك الأمر للتصدي لمحاولات المغرضين لعرقلة تحركات الزمالك ومجلس إدارته في الحصول على حقه في لقب نادي القرن ويقوم مجلس إدارة الزمالك بتجهيز كل الوثائق التي تؤكد أحقية النادي في الحصول على اللقب كونه الأكثر تتويجا بالألقاب الإفريقية حتى نهاية القرن الماضي.

وكان "اليوم السابع" قد نشر الخطاب الخاص بالكاف والذى أكد فيها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بضرورة إزالة الشعار الخاص به من اللافتات التى علقت على أسوار نادى الزمالك دون أن يتضمن ذلك الخطاب تهديدا للزمالك بشأن استبعاده من البطولات أو غيره وهو ما أوضحه الزمالك فى بيانه الرسمى الذى صدر عبر موقع النادى.