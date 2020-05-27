شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يعلن حسابه على انستجرام.. ويؤكد: سنتخذ اجراء قانوني ضد الحساب الوهمي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الحساب الرسمي والوحيد الخاص به عبر موقع "انستجرام" هو "mortadaa.mansour"، مشددا إنه تم تقديم بلاغ رسمي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحساب الذي ينتحل شخصيته ويحمل اسم "mortadamansour.official"، وجاء ذلك الإعلان عبر موقع القلعة البيضاء بشكل رسمى بعد انتشار بعض المحادثات الخاصة برئيس نادى الزمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعى من خلال ذلك الحساب الوهمى الذى شدد رئيس النادى الأبيض عدم امتلاكه له وإنه له حساب واحد عبر موقع انستجرام ولا يوجد حسابه غيره.

كما أوضح موقع الزمالك الرسمى أن مثل هذه المحادثات المنشورة لا علاقة لمرتضى منصور وحساباته بها وتم تقديم عدة بلاغات إلى النيابة العامة ضد المنتحل مع إرفاق صور ضوئية منها.

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على صعيد آخر، أكد مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم وجود أى خلاف مع الاتحاد الأفريقى لكرة القدم، برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسى حياتو الذى منح لقب نادى القرن الأفريقى لمن لا يستحق، على حد وصفه، ووفقا للموقع الرسمى بالزمالك، يؤكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقى الذى تم وضعه على لافتات نادى الزمالك، التى تؤكد أنه نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات.

وقام مجلس إدارة نادى الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التى صممتها لحذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة أخرى فى إشارة إلى أحقية نادى الزمالك باللقب وجاء هذا التنويه حتى لا يظن بعض المغرضين -وفقا لما قاله موقع النادى- أن مجلس إدارة نادى الزمالك قد خشى من العقوبات لإزالة اللافتات، وهذا أمر غير صحيح بالمرة، بل إنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة.