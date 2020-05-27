شكرا لقرائتكم الخطيب يجتمع باللجنة المالية لبحث الموقف المالي للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي اجتماعًا ظهر اليوم مع الإدارة المالية؛ لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة في النادي، والترتيب لمواجهة الالتزامات المالية خلال المرحلة المقبلة، وشهد الاجتماع مناقشة الخطيب - الإدارة المالية - في كافة التفاصيل الخاصة بالالتزامات المطلوبة خلال الفترة المقبلة؛ بما يتناسب مع الموقف المالي للنادي حاليا، كما تطرق اجتماع اليوم لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

ويحاول الخطيب الوصول لحلول لمواجهة الأزمة المالية التى يعانى منها العالم كله حالياً جراء جائحة "كورونا" التى تسببت فى تجميد النشاط الرياضى خاصة أن مجلس الأهلى ناقش خلال اجتماعاته الأخيرة عدة طرق لزيادة موارد النادى المالية فى ظل رفض الأهلى تخفيض عقود اللاعبين والمدربين والموظفين.

Advertisements

ويواصل مجلس الأهلى البحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية من خلال مناقشة أفكار أكثر من عضو بالمجلس لرؤيته وتصوّره للخروج من المأزق المإلى الحإلى بعدما رفض مجلس الاهلى برئاسة محمود الخطيب، السير فى نفس الطريق الذى سبقته فيه أندية كثيرة محلية وعالمية على خلفية جائحة كورونا وهو تخفيض عقود اللاعبين والمدربين وتخفيض العمالة وتسريح الموظفين أو تخفيض رواتبهم، وقرر المجلس الأهلاوى البحث عن أفكار لتنمية الموارد من أجل الالتزام بمستحقات موظفيه وعدم المساس برواتب العاملين، وقرر صرفها كاملة فى مواعيدها المعتادة شهريا، حتى يتمكنوا من الوفاء بكل التزاماتهم المعيشية فى هذه الظروف الصعبة.