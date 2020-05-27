بعد تصدره تويتر.. هجوم حاد على ’’مدحت العدل‘‘ واتهامه بإشعال الفتنة بين الأهلي والزمالك بسبب ’’نادي القرن‘‘

كتب: ضياء السقا

تصدر السيناريست مدحت العدل، المعروف بانتمائه إلى نادي الزمالك، تريند موقع التواصل تويتر، خلال الساعات الماضية، بسبب تعرضه لهجوم عنيف من قبل جماهير الأهلي، بسبب رأيه في أحقية القلعة البيضاء بلقب نادي القرن الإفريقي.

بدأت الأزمة بتغريدة للعدل، معلقا على وضع مجلس الزمالك لافتة مكتوب عليها "الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات"، قائلا: "رفع يافطة نادي القرن الحقيقي ذكاء وعدم رضوخ للأمر الواقع ..حتي ولو بعد 59 عاماً هناك أجيال ستسأل عن معني اليافطة وتبحث عن سجلات لتدرك الأمر إنما الإستسلام للأمر الواقع يحوّله لحقيقة حتي لو كان كذباً وتزويراً وفساداً كما هو الحال الآن .. نحن نعلم ما نفعل".

وواصل السيناريست تغريداته بشأن الأزمة، قائلا: "تخيلوا لو هناك ٦ بطولات قارية ( دوري أبطال) فاز الزمالك ب ٢ منها ولَم يشترك في الباقي والأهلي لم يفز بأي لقب بل كان الثاني في ٣ بطولات يصبح الذي لم يفز ( الأهلي ) له ٩ نقاط والذي فاز ببطولتين ( الزمالك) له ٨ نقاط وعلي أساس اللائحة الملفقة فالأهلي نادي القرن".

بعد ذلك تعرض المؤلف لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي من جانب جماهير الأهلي، التي اتهمته بأنه يشعل الفتنة بين مشجعي القطبين.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هاشتاج مدحت العدل، بين مؤيد ومعارض بسبب تصريحات السيناريست، الذي يؤكد فيها أحقية نادي الزمالك بلقب نادي القرن.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، بوضع عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة «نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات».

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، جاء وضع اللافتات ضمن الإجراءات التي يتخذها مجلس إدارة نادي الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة أفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر.

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وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وبعضوية إسماعيل يوسف وهانى زادة وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك إلى استعادة حق النادي وجماهيره في الحصول على لقب نادي القرن الإفريقي باعتبار النادي هو الأكثر تحقيقا للبطولات القارية بالقرن العشرين.

ويستند الزمالك على تتويجه بتسعة ألقاب قارية مقابل 7 للأهلي، إلا أن الكاف أكد أنه تم إعلان معايير تصنيف الأندية عن طريق نظام النقاط وهو ما أسفر عن فوز الأحمر بنادي القرن

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، "كاف"، قد أرسل خطاباً رسمياً إلى نادي الزمالك، يطالبه بإزالة اللوجو الخاص بالاتحاد من اللافتة الخاصة التي علقت على جدران القلعة البيضاء، والخاصة بلقب القرن.

وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه، ومنها توقيع غرامات على النادي الأبيض.

وأعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عدم وجود أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن الإفريقي لمن لا يستحق، بالمجامالات، بحسب تعبيره.

وأكد رئيس نادي الزمالك، في بيان نشره على موقعه الرسمي، احترامه للخطاب المرسل من كاف بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الإفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات.

وقام مجلس الإدارة بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من أجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة آخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

وأوضح المجلس: "هذا التنويه جاء حتى لا يظن بعض المغرضين أن مجلس إدارة نادي الزمالك قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة ، بل أنه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويسعى مجلس إدارة الزمالك، لاستعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتباره الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر.