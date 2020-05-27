شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى يرفع راية العصيان فى بيراميدز ويرفض الرحيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد أن كان على بعد خطوات من الرحيل عن بيراميدز والانتقال لصفوف أحد الأندية السعودية خلال الميركاتو الصيفى المقبل، رفع أحمد الشناوى حارس مرمى الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز راية العصيان، رافضًا الرحيل فى نهاية الموسم الجارى، متمسكًا ببقائه حتى نهاية مدة تعاقده التى مازالت مستمرة لموسمين مقبلين.

الشناوى كثف فى الفترة الماضية جهوده من أجل الحصول على عرض من أحد الأندية السعودية ليرحل عن بيراميدز بنهاية الموسم الجارى، لاسيما وأنه لا يشارك بصفة أساسية فى ظل وجود المهدى سليمان، وتعاقد الإدارة مع شريف إكرامى حارس الأهلى، وحصول الأخير على وعد بالمشاركة الأساسية، لتتضاءل فرص الشناوى فى اللعب أساسيًا مع فريقه، كما رحبت الإدارة برحيل اللاعب نظرًا لكونه من أصحاب العقود العالية من الناحية المادية، إلا أن الشناوى فاجئ الجميع بإعلان استمراره مع بيراميدز وقبول التحدى مع زملائه من الحراس.

فى الوقت ذاته، فتحت إدارة بيراميدز الباب على مصراعيه أمام أحمد الشناوى ليرحل عن صفوف الفريق، لعدم الحاجة لخدماته فى الوقت الحالى وخاصة بعد التعاقد مع شريف إكرامى الذى من المقرر أن يتم الإعلان الرسمى عن الصفقة خلال الفترة المقبلة، بخلاف قيمة عقد اللاعب العالية والتى تحمل الإدارة فوق طاقتها، إلا أن قرار اللاعب بالبقاء أربك حسابات الإدارة.

وكان الشناوى قد رحّب بشريف إكرامي المقرر انضمامه إلى بيراميدز في نهاية الموسم الجاري، ونشر الشناوي صورة عبر حسابه الشخصي على انستجرام، جمعته بشريف إكرامي في وقت سابق خلال تواجدهما في معسكر المنتخب الوطني، ويرتبط الثنائي إكرامي والشناوي بصداقة مميزة رغ متنافسهما في نفس المركز، ويحرص كل منهم على مؤازرة الآخر في المواقف الصعبة أو في حالة تعرضه لهجوم وانتقادات جماهيرية باستمرار.

تربى الشناوى بين ناشئى النادى المصرى بفرمان من والده ناصر الشناوى حارس مرمى المريخ البورسعيدى الراحل، وانضم إلى فريق تحت 10 سنوات ليتدرج بفرق قطاع الناشئين وكان يشارك فى حراسة مرمى جميع الفرق الكبرى فى اللقاءات المهمة وعمره لم يتجاوز 15 عاما، وتم تصعيده للفريق الأول عام 2009.

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لفت أحمد الشناوى أنظار نادى الزمالك، وانتقل إلى القلعة البيضاء فى موسم الانتقالات الشتوية لعام 2012 على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد من نادى المصرى ثم عاد إلى ناديه بعد إلغاء الموسم، قبل أن يعود إلى الزمالك فى صفقة كلفت الخزينة البيضاء 6 ملايين جنيه عام 2014.

ولكن فى 2017 بعد تألقه مع الزمالك، وتم اختياره كحارس أساسى لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا بالجابون، ولكن أصيب فى لقاء الافتتاح لمنتخب الفراعنة أمام منتخب مالى ليتم استبعاده من البطولة.

وتعد عام 2018 سنة غير سعيدة على الحارس الدولي، حيث تعرض لقطع جزئى بالرباط الصليبي، خلال مبارة فريقه السابق الزمالك أمام الاتحاد السكندرى فى بطولة الدورى العام الموسم قبل الماضي، والتى خسرها الأبيض بنتيجة 2-1 وتسببت هذه الإصابة فى غيابه عن المنتخب المصرى بكأس العالم الذى أقيم فى روسيا، حيث تم استبعاده من قائمة المونديال.

حرس الشناوى عرين قلعة ميت عقبة فى 123 مباراة استقبل خلالهم 99 هدفًا وخرج بشباك نظيفة فى 69 مباراة، وحقق الشناوى 4 بطولات مع الزمالك وهى الدورى و السوبر المحلى و كأس مصر مرتين.

ويلعب أحمد الشناوى حالياً بين صفوف فريق بيراميدز الذى انضم إليه فى صفقة بيع نهائى من القلعة البيضاء.