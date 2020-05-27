شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يناقش مع عبد الحفيظ "خارطة الطريق" في الأهلي بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق عدة أمور خاصة بالتدريبات والارتباطات المقبلة حال استئناف التدريبات منتصف يونيو المقبل، حسبما أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الذى قال أن الأندية والمؤسسات الرياضية مُلتزمة بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزاء بعودة النشاط الرياضي تدريجياً خلال منتصف يونيو في إطار خطة الدولة التعايش مع "كورونا" بعد فترة تجميد إستمرت قرابة الـ70 يوماً بسبب الفيروس الذي ضرب العالم كله.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة خاصة مع عبد الحفيظ الأسبوع المقبل في مقر النادي لمناقشة أمور مرتبطة بالتدريبات وكيفية خوضها وكذلك الإجراءات الاحترازية التي سيتم تنفيذها عند استئناف التدريبات للحد من انتشار فيروس "كورونا".

ويبحث المدير الفني مع مدير الكرة خطة الفريق للمرحلة المقبلة لإعداد اللاعبين لعودة النشاط الرياضي بعد التوقف طوال الفترة الماضية وسيتم كذلك مناقشة الخيارات المطروحة لأعداد اللاعبين والتدابير الاحترازية من أجل الحفاظ على سلامة اللاعبين.

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وطلب مسئولو الأهلى من الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، إعداد تصوّر كامل عن الإجراءات الوقائية المفترض تنفيذها حال عودة التدريبات للفريق فى غضون الأيام المقبلة، وطلب مسئولو القلعة الحمراء من طبيب الفريق وضع خطة شاملة لإمكانية التدريب وسط ظروف وباء "كورونا".

ويرغب الأهلى فى تحديد وتجهيز الإجراءات الاحترازية التى سيتم تطبيقها فى فريق كرة القدم وباقى الألعاب حال عودة التدريبات خلال الفترة المقبلة، بعد تجميدها قرابة الشهرين على خلفية "جائحة" كورونا.

ومن المقرر عرض تقرير وخطة طبيب فريق الكرة القدم الدكتور خالد محمود على اللجنة الطبية بالنادى، ومناقشة هذه الخطة، ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها فى الألعاب الأخرى حيث سيتم التنسيق مع الأجهزة الطبية فى الفرق المختلفة بالنادى وذلك فى قطاع الناشئين بعد اتخاذ الإجراءات التى تضمن سلامة الجميع فى النادي.