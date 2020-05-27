شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يبدأ عملية تعقيم منشأت النادى قبل عودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ مسئولو نادى الإنتاج الحربى، خطوات تعقيم وتطهير جميع منشأت النادى، تمهيدًا لعودة النشاط الكروى، عقب إعلان اتحاد الكرة البدء بشكل جزئي في العودة بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، حيث كلفت الإدارة فريق متخصص فى عملية التعقيم من أجل القيام بتطهير المنشأت وغرف ملابس اللاعبين والملاعب منعًا لتفشى فيرس كورونا المستجد.

وتسعى إدارة نادى الإنتاج الحربى، لتطبيق كافة الشروط الاحترازية من أجل منع انتشار فيرس كورونا، وذلك فور إعلان اتحاد الكرة عن عودة النشاط بشكل جزئى بداية من منتصف شهر يونيو المقبل، وفقًا لما أكده أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

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وكان مختار مختار المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربى، طلب من جهازه المعاون وتحديداً محمد عبد الله المدرب العام للفريق مُراقبة أوزان اللاعبين خلال فترة توقف النشاط، على أن يتم ذلك بشكل يومى حتى يُحافظ جميع لاعبى الفريق على الوزن المثالى، خاصة أن الجهاز الفنى طلب من اللاعبين تنفيذ برنامج تدريبى يومياً من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية.

وينتهى تعاقد الانتاج الحربى مع مختار مختار بنهاية الموسم الجارى وتلقى المدرب المخضرم عروض بالجملة للرحيل عن النادى إلا أنه رفضها مفضلا الاستمرار مع الانتاج .

وبدأ مختار مختار دراسة المراكز التى تحتاج للتدعيم فى فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة لتحديد قائمة الراحلين عن الفريق تمهيداً لوضع الرتوش الاولى فى فترة توقف الدوري انتظاراً لحسم مصير المسابقة سواء بعودتها او الغاؤها ومن ثم اتخاذ القرارات النهائية فى هذا الشأن استعداداً للموسم الجديد .