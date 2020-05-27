شكرا لقرائتكم خبر عن ثبوت إصابة محمود سعد المدير الفني لـ«الجبلاية» بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم أن نتيجة المسحة التي أجراها محمود سعد، المدير الفني لـ«الجبلاية»، جاءت إيجابية.

وقال المصدر إن محمود سعد عانى خلال الساعات الماضية من ارتفاع في درجات الحرارة وضيق في التنفس وإجهاد شديد، ما جعله يخضع لعمل مسحة للتأكد من سلامته، وجاءت نتيجتها إيجابية.

وأضاف المصدر أن هناك إجراءات سيتم اتخاذها خلال الساعات المقبلة لحماية الموظفين بعد ثبوت عينة محمود سعد الذي اختلط بعدد من الرياضيين القادمين من الخارج في الأيام الماضية، ويرجح أنه أصيب بسبب هذا الاختلاط.