شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يتغنى بفريق ليفربول ومدربه يورجن كلوب: تحول إلى آلة في «البريميرليج» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، بفريق ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، وبمدربه يورجن كلوب، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة «ميرور» البريطانية.

وقال صاحب الـ21 عاما خلال المقابلة: «تحول ليفربول هذا الموسم إلى آلة في الدوري الإنجليزي الممتاز. جعلوا الناس يعتقدون أن تحقيق الانتصارات أمر سهل، لكن الفوز دائما ما يكون صعبا».

وواصل: «بعض العروض التي قدمها الفريق كانت خيالية ولا تصدق.. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتكون عديم الرحمة مثل ليفربول».

وأشاد مبابي أيضا بعمل مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، وبمساهمته الكبيرة في ما وصل إليه الفريق الأحمر.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا، بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، وذلك قبل 9 جولات من نهاية منافسات المسابقة.

وذكرت تقارير صحفية سابقة، إهتمام فريق ليفربول الإنجليزي بالمهاجم الفرنسي مبابي ومحاولة اتمام الصفقة في الصيف المقبل.

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