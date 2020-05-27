شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطاب «كاف».. الزمالك يزيل لافتات «نادي القرن» ويتمسك بـ«حقه» في اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، وجود أي خلاف مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» برئاسة السيد أحمد أحمد، مشيرًا إلى أن الخلاف مع الرئيس السابق، عيسي حياتو، الذي منح لقب نادي القرن الإفريقي «لمن لا يستحق بالمجامالات».

وأكد رئيس نادي الزمالك احترامه للخطاب المرسل من «كاف» بخصوص الشعار الخاص بالاتحاد الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك التي تزعم أنه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمجاملات».

وأزال مجلس إدارة نادي الزمالك اللافتات وأرسلها إلى الشركة التي صممتها من أجل حذف شعار «كاف»، وذلك قبل تثبيتها مرة أخرى في إشارة إلى «أحقية نادي الزمالك باللقب».

وذكر بيان لإدارة الزمالك: «هذا التنويه جاء حتى لا يظن بعض المغرضين ان مجلس إدارة نادي الزمالك قد خشي من العقوبات لإزالة اللافتات، هذا أمر غير صحيح بالمرة، بل انه سيتم إعادة تركيب جميع اللافتات خلال الأيام القليلة المقبلة».

أضاف البيان: «ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور استعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضاءه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر».

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