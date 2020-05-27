شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. «كاف» يطالب الزمالك بإزالة لافتة «نادي القرن» خلال 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» خطاباً رسمياً إلى نادى الزمالك، يطالبه بإزالة لوجو الاتحاد الأفريقى من لافتة «الزمالك نادي القرن» المعلقة على جدران النادي، وتضمن الخطاب ضرورة إزالة الشعار خلال 48 ساعة أو اتخاذ الكاف إجراءاته لحماية حقوقه.

ويُجرى مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، تعديلات في الوقت الحالى على اللافتات المُعلقة على أسوار قلعة ميت عقبة، المدون عليها أن الزمالك هو نادى القرن الحقيقى بالبطولات والإنجازات، وذلك بإزالة شعار «كاف» من اللافتات لتجنب توقيع أية غرامات على النادى الأبيض.