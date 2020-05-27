شكرا لقرائتكم أحمد عيد مدافعا عن شيكابالا: قبل ما تسب أو تتنمر بص لنفسك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك الأسبق عن محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الفريق الأبيض خاصة بعد حملة التنمر التي قادتها ضده الجمهور على خلفية صورة الأباتسى مع عائلته. وكتب عيد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" قبل ما تقول حاجة علي اي انسان او تنتهك عرض او تسب او تتنمر بص لنفسك في المرايا الاول ممكن تزعل". أضاف نجم الزمالك الأسبق:" وزي ما الاعلام والاتحاد بيحاسب اللاعيبة الي بتغلط حاسبوه باقي الناس او اتكلمو متتفرجوش مرة واحد اتشتم واتسب في المدرج الاعلام قام ومقعدش والجماهير اتعاقبت فين بقي الاعلام مساء الفل".



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