شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: طارق حامد عامل "معلم" وواخد اكتر من حجمه في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتقد رضا عبد العال نجم الأهلى والزمالك الأسبق طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض مؤكدا أن اللاعب يأخذ أكبر من حجمه داخل النادى الأبيض.

أضاف رضا عبد العال في تصريحات تلفزيونية:" طارق حامد واخد أكبر من حجمه في الزمالك وعامل فيها معلم كان فين لما الزمالك خسر أربعة من جورماهيا وتلاتة من الأهلى".

تابع نجم الأهلى والزمالك الأسبق:" لم أغضب من تصريحات طارق حامجد وانتقادى له من أجل تطوير أداءه".