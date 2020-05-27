شكرا لقرائتكم إنبي ينتظر "فرمان" الأهلى للنفاوض مع أحمد الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظر مسئولى نادى إنبى قرار الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بشأن أحمد الشيخ لاعب الفريق لبدء التفاوض معاه والانتقال الى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و يدخل فى منافسة مع فريق مصر المقاصة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن الشيخ طلب الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، حيث أنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر في بداية الموسم الحالي .

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ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.

واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.