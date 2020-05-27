شكرا لقرائتكم الزمالك: حياتو منح لقب "نادي القرن" لمن لا يستحق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد مجلس إدارة نادي الزمالك المصري عدم وجود أي خلاف مع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) برئاسة الملجاشي أحمد أحمد.

وذكر نادي الزمالك في بيان رسمي يوم الأربعاء : الخلاف مع الرئيس السابق لـ(كاف) الكاميروني عيسي حياتو الذي قام بمنح لقب نادي القرن في أفريقيا لمن لا يستحق، بالمجامالات.

وأضاف البيان : أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك احترامه للخطاب المرسل من كاف في الشعار الخاص بالاتحاد الأفريقي الذي تم وضعه على لافتات نادي الزمالك، التي تؤكد انه نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمجاملات.

وتابع : قام مجلس إدارة نادي الزمالك بإزالة اللافتات وإرسالها للشركة التي صممتها من أجل حذف شعار كاف، وذلك قبل تركيبها مرة آخرى في إشارة إلى أحقية نادي الزمالك باللقب.

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وأوضح: يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك لاستعادة حقوق النادي وجماهيره وأعضائه في لقب نادي القرن الإفريقي، باعتبار الفريق هو الأكثر تتويجا بالبطولات القارية، أكثر من أي فريق آخر.

يشار إلى أن كاف قرر منح جائزة نادي القرن في أفريقيا للنادي الأهلي المصري عام 2000، بعد تربع الفريق الأحمر على صدارة تصنيف الأندية الإفريقية، متفوقا في رصيد النقاط على باقي منافسيه.

كان كاف وضع معايير اختيار نادي القرن في إفريقيا عام 1994 والتي تعتمد على قياس مشاركات كل ناد في البطولات القارية، وليس على عدد الألقاب التي تم حصدها، وبناء على هذه المشاركات والإنجازات يجمع كل ناد عدد من النقاط، على أن ينال صاحب النقاط الأكبر لقب نادي القرن الإفريقي.

يذكر أن الزمالك كان قد حصد تسعة ألقاب قارية حتى عام 2000، في حين نال الأهلي سبعة ألقاب.