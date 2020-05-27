شكرا لقرائتكم تقارير: ديفيد لويز قد يرحل عن أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكر تقرير إخباري أن المدافع البرازيلي الدولي ديفيد لويز قد يرحل عن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم قريبا وذلك بعد موسم واحد فقط مع الفريق الذي انضم إليه قادما من تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أن اللاعب ربما يغادر الفريق "الملقب بالمدفعجية" الشهر المقبل لانتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي وعدم وجود مفاوضات مع النادي بخصوص عقد جديد.

و ترددت على نطاق واسع تقارير مفادها أن عقد لويز مع أرسنال يمتد لعامين، لكن شبكة "سكاي سبورتس" علمت أن الاتفاق بين النادي واللاعب ينص بشكل مبدئي على عام واحد فقط.

وأوضحت أنه من المتوقع أن يحد نادي ارسنال من عملية الإنفاق في سوق الانتقالات ، بعد استثماره بشكل كبير في فترة الانتقالات الصيفية العام الماضي مثل التعاقد مع الإيفواري الدولي نيكولاس بيبي الذي أصبح أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني. كما قد يكون عدم تأهل الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا وافتقاده للعائدات المالية للبطولة وكذلك أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد من بين العوامل التي تدفع أرسنال للحد من الإنفاق في سوق الانتقالات.

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وكان الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال، أشاد بلويز في أكثر من مناسبة منذ أن تولى أرتيتا مسؤولية الفريق خلفا لمواطنه يوناي إيمري في ديسمبر الماضي ، وذكرت "سكاي" أنه يسعى للإبقاء على اللاعب كما هو الحال بالنسبة للمدير الرياضي بالنادي إيدو.

وأوضحت الشبكة أن رغبة لويز هي البقاء في أرسنال، حيث أخبر أصدقاءه بأنه يريد الاستمرار في العاصمة البريطانية لندن.

ورغم هذا، ألمح لويز في وقت سابق من الشهر الحالي إلى المكان الذي ربما يستأنف به مسيرته الكروية ومستقبله؛ حيث قال في تصريحات لقناة "سبورت تي في" البرازيلية: كنت أقول دائما إنني أود إنهاء مسيرتي في بنفيكا البرتغالي.

وأضاف: أحب بنفيكا. حلمي هو أن أضع قدمي في ملعب "دي لا لوز" وأن أرتدي قميص هذا الفريق.

وكان لويز لعب للفريق البرتغالي بين عامي 2007 و2011.