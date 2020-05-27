إنبى ينافس المقاصة لضم أحمد الشيخ من الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولى نادى إنبى قرار الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بشأن أحمد الشيخ لاعب الفريق لبدء التفاوض معه والانتقال إلى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و يدخل فى منافسة مع فريق مصر المقاصة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن الشيخ طلب الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، حيث أنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر في بداية الموسم الحالي .
واستقر مسئولو النادى الأهلى على تأجيل تعديل عقود ثنائى الفريق أحمد الشيخ وعلى لطفى، خاصة أنهما يحصلان فى الوقت الحالى على أقل قيمة فى العقود بالمقارنة بباقى زملائهما، خاصة بعد تعديل عقود الثنائى أيمن أشرف ومحمد هانى مؤخراً، واللذين كانا يحصلان أيضاً على رواتب ضعيفة لا تتساوى مع حجم عطائهم للفريق، وأرجع مسئولو الأهلي سبب تأجيل تلك الخطوة بسبب تداعيات فيروس كورونا الذي تسبب إيقاف النشاط الكروي في مصر والعالم، بالإضافة لحدوث أزمات مالية ليس على مستوى الأندية المصرية فحسب ولكن على مستوى كل أندية العالم.
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