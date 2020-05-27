شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى ينافس المقاصة لضم أحمد الشيخ من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسئولى نادى إنبى قرار الجهاز الفنى لفريق الاهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر بشأن أحمد الشيخ لاعب الفريق لبدء التفاوض معه والانتقال إلى الفريق البترولى خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة و يدخل فى منافسة مع فريق مصر المقاصة للحصول على خدمات اللاعب، خاصة أن الشيخ طلب الرحيل عن النادى الأهلى على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة اللعب، حيث أنه لا يُشارك بشكل منتظم منذ قدوم فايلر في بداية الموسم الحالي .

ودخل أحمد الشيخ حسابات نادى بيراميدز للانتقال إليه بداية من الموسم المقبل سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائى، فى ظل حاجة بيراميدز للتعاقد مع جناح مهاجم، ليدخل قائمة اللاعبين المرغوبين من بيراميدز فى صفوف الأهلى بعد نجاح بيراميدز فى التعاقد مع أحمد فتحى كما أصبح شريف إكرامى قريباً هو الآخر من الانتقال له عقب الاتفاق على رحيله من الأهلى نهاية الموسم بعد انتهاء عقده.