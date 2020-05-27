شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي الألعاب المناسبة لأبنك ابتداءاً من 3 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم أشرف الفار مدير النشاط الرياضى بنادى الصيد نصائح لأولياء الأمور والأطفال الصغار بشأن الرياضة التي تناسب موهبة وإمكانيات كل طفل بما يتناسب مع ميوله نحو الرياضة المفضلة له حتى يستطيع إخراج مواهبه في اللعبة التي يمارسها وتعود عليه بالنفع، يقول الفار إن السباحة والجمباز هما الأنسب للأطفال في السن من 3 إلى 5 حيث تساعد السباحة على الطفل في حالات الطوارئ كما تساعده على الاستمتاع.

ويفند الفار فوائد رياضة الجمباز قائلاً: "تساعد الجمباز على تنمية الأداء البدني والحركى، وفيما يخص الجانب البدني لأنها تزيد الطفل قوة وسرعة ومرونة ورشاقة وتحمل، بينما الجانب الحركى فيما يخص الجرى والتعلق والوثب.

من سن 3 الي 5 سنوات

وفيما مراحل السن من 5 أو 6 سنوات يؤكد الفار أنها تنقسم ما بين اللعبات الجماعية مثل كرة القدم واليد والطائرة والسلة واللعبات الفردية التي تنقسم إلى منازلات مثل كاراتيه وتايكوندو وجودو ومضرب مثل التنس الأرضى وتنس الطاولة والألعاب المائية مثل السباحة والسباحة التوقيعية.

Advertisements

من 5 الي 6 سنوات

وأخيرًا يوضح الفار أنه ببلوغ الطفل سن الـ10 سنوات يفضل في الاستمرار باللعبة المميز فيها والتي يميل لأدائها عن غيرها حتي يكون قادرًا على الإبداع والاستمتاع بممارستها.

فى سن الـ10 سنوات