شكرا لقرائتكم خبر عن كوليبالى "معروض" على الزمالك لضمه من النجم بعد الهروب من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض نبيل أبو زيد وكيل اللاعبين، على إدارة نادى الزمالك، الحصول على خدمات الإيفواري سليمان كوليبالي مهاجم الأهلي السابق والنجم الساحلي التونسي الحالي، الذي هرب ولم يعد من القلعة الحمراء وقام باستخراج بطاقة دولية مؤقتة وقام بالانضمام إلى بارتيك ثيسل الإسكتلندى ثم انضم للنادى التونسى، حيث تألق اللاعب مع الفريق الأحمر بتسجيله عددا من الأهداف ثم قرر فجأة الرحيل عن قلعة الجزيرة وانضم بعد فترة إلى النادى التونسى وستقوم إدارة الكرة بنادى الزمالك بعرض أمره على الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق لتحديد إمكانية ضمه من عدمه خلال فترة الانتقالات المقبلة.

فيما بدأت قضية الأهلى مع كوليبالى عندما هرب اللاعب الإيفوارى من النادى فى مايو 2017 وتم تصعيد القضية للفيفا، وحصل الأهلى على حكم بتعويض مالى مليون و400 ألف دولار، يمثل الغرامة التى سبق ووقعّها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ضد كوليبالى بعدما هرب من الأهلى فى مايو 2017 .

وشهدت الشهور الماضية اتصالات بين الأهلى والنجم الساحلى، الذى ضم سليمانى كوليبالى، لتسديد مبلغ المليون و400 ألف دولار، ووقع الأهلى عقداً ثلاثياً مع النجم الساحلى واللاعب الإيفوارى يقضى بتسديد النادى التونسى 200 ألف دولار "كمقدم" ثم دفع مليون و200 ألف دولار على ثلاثة أقسام بواقع 400 ألف دولار فى كل دُفعة، وانتظر الأهلى قيام النجم الساحلى بتسديد 200 ألف دولار لعدة شهور لكن هذا لم يحدث فقرر الأهلى التصعيد للفيفا ووقع النادى الأحمر عقدًا ثلاثيًا مع النجم الساحلي واللاعب الإيفواري يقضي بتحمّل النجم الساحلي الغرامة المُستحقة على اللاعب وقيمتها مليون و400 ألف دولار.

ومن المقرر أن تدرس إدارة نادى الزمالك، العرض المقدم إليها بشأن ضم كوليبالى من عدمه خلال الفترة القادمة، وكان قيس عاشور، المتحدث الرسمى باسم نادى النجم الساحلى، أكد أن أزمة مستحقات الإيفوارى سليمانى كوليبالى ستنتهى مع الأهلى بشكل ودى فور انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، موضحا أن النجم الساحلى فى طريقه لحسم الأزمة بشكل ودى مع القلعة الحمراء بعيداً عن صراعات الفيفا.