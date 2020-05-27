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تاكيس جونياس يوضح لمصراوي حقيقة عرض الإسماعيلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، إنه تلقى عرضاً لتدريب نادي الإسماعيلي خلال القترة الحالية ولكن بشكل غير رسمي.

وأشار تاكيس في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن مسؤولي الإسماعيلي لم يتواصلوا معه بشكل رسمي حتى الآن، منوهاً إلى أنه يمتلك عروضاً رسمية من أندية لتدريبها خلال الفترة المقبلة.

وأتم تاكيس حديثه بالإشارة إلى أنه سيحسم مصيره خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه مازال يتواجد في مصر حالياً.

الجدير بالذكر أن تاكيس قد فسخ عقده بالتراضي مع وادي دجلة في منتصف الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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