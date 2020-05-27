تاكيس جونياس يوضح لمصراوي حقيقة عرض الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عبد الرحمن طارق:

قال اليوناني تاكيس جونياس، المدير الفني السابق لنادي وادي دجلة، إنه تلقى عرضاً لتدريب نادي الإسماعيلي خلال القترة الحالية ولكن بشكل غير رسمي.

وأشار تاكيس في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن مسؤولي الإسماعيلي لم يتواصلوا معه بشكل رسمي حتى الآن، منوهاً إلى أنه يمتلك عروضاً رسمية من أندية الدوري المصري لتدريبها خلال الفترة المقبلة.

وأتم تاكيس حديثه بالإشارة إلى أنه سيحسم مصيره خلال الفترة المقبلة خاصة وأنه مازال يتواجد في مصر حالياً.

الجدير بالذكر أن تاكيس قد فسخ عقده بالتراضي مع وادي دجلة في منتصف الموسم الحالي بسبب سوء النتائج.