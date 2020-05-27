تقارير مغربية: أزارو مطلوب في الشباب السعودي.. ويتقدم بطلب للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت
ذكرت تقارير صحفية مغربية أن نادي الشباب السعودي يرغب في التعاقد مع المغربي وليد أزارو لاعب الأهلي المُعار إلى صفوف الاتفاق السعودي.
وحسبما أفاد موقع Le360 فإن الشباب يرغب في شراء عقد اللاعب من النادي الأهلي والذي ستنتهي إعارته مع فريق الاتفاق بنهاية الموسم الجاري.
وكان نادي الاتفاق قد عبر عن رغبته وفقًا لتقرير صحفية في عدم الاحتفاظ باللاعب في الفترة المقبلة.
وأكمل التقرير أن اللاعب طالب إدارة النادي الأهلي بتخفيض المقابل المادي الملطوب من أجل الموافقة على رحيله.
وتجدر الإشارة إلى أن أزارو كان قد انضم إلى صفوف الاتفاق الشتاء الماضي وسجل 3 أهداف في 7 مباريات خاضها رفقة الفريق الملقب بفارس الدهناء.
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