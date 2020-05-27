ليونيل ميسي: أنا جائع لكرة القدم

أكد الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني، أنه متعطش بقوة إلى عودة المباريات مرة أخرى في أقرب وقت ممكن، وعبر عن اشتياقه للملعب وجاهزيته لاستئناف منافسات الليجا، وأنه يعمل بكل جد خلال الفترة الحالية لاستجماع لياقته البدنية.

ومن المقرر أن تعود الكرة الإسبانية مرة أخرى بداية من ليلة 11 يونيو المقبل، على أن تلعب 11 مباراة لكل فريق خلال ستة أسابيع فقط، مما يعني لعب مباراتين كل أسبوع، وهو الأمر الذي

قد يكون صعبًا على ليونيل ميسي مع تقدمه في العمر.

وقال ميسي في تصريحات نشرتها شركة "أديداس" اليوم الأربعاء: "عندما نعود للعب، سيكون مثل البدء من جديد، سنحتاج للوقت لإعداد أنفسنا قبل انطلاق المسابقة، ومن ناحية أخرى سنستعيد لاعبين هامين بالنسبة لنا، كانوا مصابين، بشكل شخصي أريد العودة للمنافسة واللعب بشكل كبير، أنا جائع لهذا الأمر، ومن الناحية الفنية فنحن لازلنا

نعيش في نفس الموسم، لكن الأمر سيكون مختلفا بالنسبة للفرق واللاعبين".

وأضاف ميسي الذي اقترب من عامه الـ33: "رغم أنني لم أعد ألعب مباراتين كل أسبوع، لكني أحاول التدرب يوميا، لكن بالطبع هذا ليس له علاقة بأهمية التدريبات الجماعية، خاصة وأن عدم الاعتياد على وتيرة المباريات يعد أمرا سيئًا، لكن هذا ما ينبغي علينا التعايش معه، ولهذا من الضروري أن نحظى بفترة إعداد قبل استئناف المسابقة".

وكان النشاط الرياضي قد توقف منذ شهر مارس الماضي بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، الذي اجتاح العالم مؤخرًا وبدأ يحصد في أرواح البشر دون رحمة.