مهاجم ليفركوزن على رادار مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر سيتي الإنجليزي يضع عينه على ليون بايلي مهاجم فريق باير ليفركوزن الألماني، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليكون بديلا للألماني ليروي ساني حال رحيله عن ملعب الاتحاد هذا الصيف.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر سيتي يتابع الجناح الجامايكي ليون بايلي على مدار الموسمين الماضيين،

وقد يقدم عرضًا رسميًا لضمه في ظل الحالة الضبابية بشأن بقاء ساني ضمن صفوف سيتي من عدمه.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا سيشكل البديل المناسب لساني، خاصة أنه يستطيع اللعب على كلا الجانبين، حيث يفضل جوراديولا مدرب السيتي

عادة لاعبي الجناح الذين يمكنهم اللعب على كلا الجانبين، كما هو الحال بالنسبة للاعبه بالفريق رحيم سترلينج.

في حين ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن مانشستر سيتي يغرب في ضم ليون بايلي بسبب تقدم الأرجنتيني أجويرو في العمر وعدم الاعتماد على البرازيلي جابرييل جيسوس فقط خلال الفترة المقبلة.

ويطلب باير ليفركوزن مبلغ 50 مليون يورو للاستغناء عن ليون بايلي الصيف المقبل، ويعد مانشستر سيتي هو النادي القريب من حسم الصفقة.