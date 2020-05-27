عمر خليفة يسجل رقما قياسيا عالميا في رياضة صيد الأسماك

حقق اللاعب "عمر خليفة" إنجاز غير مسبوق في رياضة صيد الأسماك في مصر،وذلك بعد نجاحه فى صيد سمكة (Black-Branded Trevally) والتى تزن 3.30 كيلوجرام .
واصبح عمر خليفة بذلك اول مصرى ينجح فى تسجيل اسمه بقائمة الارقام القياسية العاليمة فى منظمة رياضة صيد الاسماك الدولية (IGFA World Record )بعد الانجاز الكبير الذى حققه وتلك القائمة لا تضم سوى 6 ارقام قياسية من قبل لاجانب اخرين فى قائمة تلك المنظمة الدولية الملتزمة بالحفاظ على اسماك الصيد وتعزيز ممارسات الصيد الاخلاقى المسئول من خلال العلوم والتعليم وصنع القواعد وحفظ السجلات .
وصرح عمر خليفة قائلا انه فخور للغاية بكونه أول مصري يسجل رقم قياسي بأسمه في IGFA
اوضح عمرخليفة قائلا كنت قد جعلت تسجيل رقم قياسي باسم مصر هدفاً لي، وقرأت ودرست كثيراً لتحقيق ذلك وبدأت في استخدام خيوط صيد رفيعة كأكثر خيوط فعالة للصيد في البحار، وفي فبراير الماضى استهدفت سمكة من نوع (Yellowfin Tuna) بخيط 2 ليبرا وهو أرفع خيط في العالم، لكن للأسف اخفقت المحاولة بعد مقاومة دامت لمدة ساعتين و10 دقائق.
قال عمر خليفة انه بعد إنتهاء موسم التونة قررت اصطياد أنواع أخرى حتى أحقق هدفي، واستخدمت خيط 12 ليبرا حتى وفقت بالفعل في صيد سمكة من النوع (Black-Branded Trevally) تزن 3.30 كيلوجرام وحققت الرقم القياسي، وأتمنى أن أوفق في تحقيق أرقام قياسية اكثربأسم مصر.
يذكر ان عمر خليفةعضو في فريق نادي الجونة لصيد الأسماك، بدأ في المشاركة في بطولات الصيد الرسمية في مصر منذ 2013، ومثل منتخب مصر في كأس العالم لصيد الأسماك لعامين متتاليين 2018 و2019، وأنشأ مدرسة صيفية لتعليم صيد الأسماك في الجونة "Strike One" يدرس بها قوانين مسابقات الصيد وتقنيات الصيد الحديثة المستخدمة وأخلاقيات الصيد والمحافظة على البيئة، وذلك لتأهيل طلابها لتمثيل مصر مستقبلاً في كافة البطولات الدولية والحصول على مراكز متقدمة بها.
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