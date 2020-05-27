عمر خليفة يسجل رقما قياسيا عالميا في رياضة صيد الأسماك

حقق اللاعب "عمر خليفة" إنجاز غير مسبوق في رياضة صيد الأسماك في مصر،وذلك بعد نجاحه فى صيد سمكة (Black-Branded Trevally) والتى تزن 3.30 كيلوجرام .

واصبح عمر خليفة بذلك اول مصرى ينجح فى تسجيل اسمه بقائمة الارقام القياسية العاليمة فى منظمة رياضة صيد الاسماك الدولية (IGFA World Record )بعد الانجاز الكبير الذى حققه وتلك القائمة لا تضم سوى 6 ارقام قياسية من قبل لاجانب اخرين فى قائمة تلك المنظمة الدولية الملتزمة بالحفاظ على اسماك الصيد وتعزيز ممارسات الصيد الاخلاقى المسئول من خلال العلوم والتعليم وصنع القواعد وحفظ السجلات .

وصرح عمر خليفة قائلا انه فخور للغاية بكونه أول مصري يسجل رقم قياسي بأسمه في IGFA

World Record ، ٔ مشيرا الى أنه لن يكون الرقم القياسي الأخير بالنسبة لمصر أو باسم صياد مصري، بل هو بداية لإنجازات كثيرة مقبلة لمصر في رياضة صيد الأسماك لأننا نستحق ذلك كدولة تطل على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط ولدينا العديد من أنواع الأسماك.اوضح عمرخليفة قائلا كنت قد جعلت تسجيل رقم قياسي باسم مصر هدفاً لي، وقرأت ودرست كثيراً لتحقيق ذلك وبدأت في استخدام خيوط صيد رفيعة كأكثر خيوط فعالة للصيد في البحار، وفي فبراير الماضى استهدفت سمكة من نوع (Yellowfin Tuna) بخيط 2 ليبرا وهو أرفع خيط في العالم، لكن للأسف اخفقت المحاولة بعد مقاومة دامت لمدة ساعتين و10 دقائق.قال عمر خليفة انه بعد إنتهاء موسم التونة قررت اصطياد أنواع أخرى حتى أحقق هدفي، واستخدمت خيط 12 ليبرا حتى وفقت بالفعل في صيد سمكة من النوع (Black-Branded Trevally) تزن 3.30 كيلوجرام وحققت الرقم القياسي، وأتمنى أن أوفق في تحقيق أرقام قياسية اكثربأسم مصر.يذكر ان عمر خليفةعضو في فريق نادي الجونة لصيد الأسماك، بدأ في المشاركة في بطولات الصيد الرسمية في مصر منذ 2013، ومثل منتخب مصر في كأس العالم لصيد الأسماك لعامين متتاليين 2018 و2019، وأنشأ مدرسة صيفية لتعليم صيد الأسماك في الجونة "Strike One" يدرس بها قوانين مسابقات الصيد وتقنيات الصيد الحديثة المستخدمة وأخلاقيات الصيد والمحافظة على البيئة، وذلك لتأهيل طلابها لتمثيل مصر مستقبلاً في كافة البطولات الدولية والحصول على مراكز متقدمة بها.