يترقب عشاق الدوري الألماني لمشاهدة بث مباشر مباراة لايبزيج وهيرتا برلين والتي ستنطلق بعد قليل في إطار مؤجلات الأسبوع الثامن والعشرين من بطولة البوندسليجا الألمانية . ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب ريد بول ارينا حيث ستنطلق في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مصر ، السابعة والنصف بتوقيت بتوقيت السعودية ، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات . وستذاع مباراة لايبزيج ضد هيرتا برلين عبر قناة beIN Sports HD 1 الحاصلة على حقوق بث البطولة بصوت المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بث مباشر مشاهدة مباراة لايبزيج وهيرتا برلين في الدوري الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.