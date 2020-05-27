اتحاد الكرة يكشف موعد ظهور نتيجة مسحة كورونا لمحمود سعد

كشف مصدر باتحاد الكرة، موعد ظهور نتيجة مسحة كورونا التي أجراها الدكتور محمودسعد المدير الفني الجبلاية أمس الثلاثاء.
قال المصدر إن نتيجة المسحة ستظهر مساء اليوم او غدا الخميس، موضحا أن المدير الفني لاتحاد الكرة يتمتع بحالة صحية جيدة.
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