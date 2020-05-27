بيراميدز يدرس تخفيض رواتب نجوم الفريق بسبب أزمة كورونا

يدرس مسئولو نادي بيراميدز تخفيض رواتب نجم الفريق الأول لكرة القدم، في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب توقف النشاط الرياضي إثر أزمة انتشار فيروس كورونا.

وتواصلت إدارة النادي مع عدد من نجوم الفريق لإستطلاع رأيهم حول تخفيض رواتبهم بنسبة محددة يتم تحديدها في وقت لاحق بعد التعرف علي

موقف الموسم الحالي لمسابقة الدوري.

وتتجه النية لدي بيراميدز لتخفيض العقود بنسبة 10% حال استئناف بطولة الدوري الممتاز، الا أن هذه النسبة قد ترتفع الي 20%، حال اتخاذ قرار بالغاء المشابقة.