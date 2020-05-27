وكيل جورجينيو يلمح لإمكانية رحيله عن تشيلسي

ألمح وكيل أعمال جورجينيو لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي، لإمكانية انتقال لـ يوفنتوس من أجل العمل مع مدربه السابق ، ماورتيسيو ساري المدير الفني لليوفي، عندما كانا في نابولي وتشيلسي.

وأشار وكيل جورجينيو أن اللاعب وصله بالفعل عرضان من كبار أندية أوروبا، لافتة إلى إمكانية

رحيله في حال وصول عرض مغري.

وتابع وكيله، بأن إذا سألته عن إذا كان ساري يحب جورجينيو سأقول نعم بسبب تاريخهم معًا، لكن لا يمكنني الحديث حول سوق الانتقالات، اللاعب لا يزال لديه عقد مع

تشيلسي، وهو مهم للغاية مع الفريق، وإذا وصل عرض قوي قد يرحل عن البلوز.

وتابع، بأن هناك عرضين وصلا إليه بشأن جورجينيو، لكنهما ليسا من إيطاليا، وحول عدم انتقال اللاعب من نابولي إلى يوفنتوس، قبل الانتقال لتشيلسي قال أن كان هناك صعوبة في بيع لاعب إلى نادي منافس، كما أن عرض تشيلسي كان جيدًا.