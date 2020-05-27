باريس سان جيرمان يتراجع عن موقفه ويبدأ التفاوض لشراء ايكاردي

كشفت تقارير إيطالية، أن ادارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، قد تراجعت عن موقفها السابق بعد تفعيل بند أحقية الشراء في عقد المهاجم الأرجنتيني ماورو ايكاردي لاعب الفريق والمعار من انترميلان الايطالي.
وأكد نيكولي تشيرا الصحفي الخبير في وق الانتقالات الأوروبية، أن باريس سان جيرمان قد بدأ بالفعل في التفاوض مع انترميلان لضم ايكاردي بصورة نهائية.
وتصل قيمة شراء ايكاردي الي 80 مليون يورو،الا أن البي اس جي يستهدف تخفيض هذا المبلغ في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية بسبب أزمة فيروس كورونا.
وعرض النادي الباريسي 55 مليون يورو علي انترميلان نظير التحلي عن ايكاردي، بينما يسعي انترميلان للحصول علي 60 مليون يورو، بجانب بعد المكافآت الإضافية.
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