الكاف يهدد الزمالك بعقوبات عنيفة بسبب لافتة نادي القرن

هدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، نادي الزمالك بعقوبات عنيفة إذا لم يقم بازاله شعار الكاف من لافتة نادي القرن. شعار الكاف من لافتة نادي القرن. وأرسل الكاف خطابا رسميا للزمالك عن طريق اتحاد الكرة، يهدد فيه بتغريم النادي مليون دولار بجانب استبعاده من بطولات الكاف ٥ مواسم.

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