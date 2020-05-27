رياضة | أزمة مشتعلة بين النني وبشكتاش

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أزمة مشتعلة بين النني وبشكتاش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثيرت أزمة خلال الأيام الحالية بين الدولي المصري محمد النني وبين فريقه بشكتاش التركي والمُعار إليه من فريق آرسنال الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية بسبب مطالبة اللاعب المصري بمستحقاته المتأخرة.

وكان النني قد وجه إنذار لبشكتاش يطالبهم بسداد مستحقاته المتأخرة لدى النادي والتي تبلغ 1.3 مليون يورو، وأنه يصر على عدم اللعب مع الفريق ما تبقى من مباريات حال عدم سداد النادي لمستحقاته.

وذكرت صحيفة «فوتو ماك» التركية أن إدارة بشكتاش قامت بالرد على اللاعب المصري والذى يطالب بمستحقاته قائلة: "لا يمكننا دفع راتبه في الأشهر التي لم يلعب فيها".

ويذكر أن الننى يشارك بصفة أساسية مع بشكتاش منذ الإنتقال اليه من آرسنال على سبيل الإعارة.