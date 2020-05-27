رياضة | عاجل.. إصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إلى الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد- 19" بعد ثبوت إيجابية المسحة التي قام بها مؤخرًا.

وكان محمود سعد قد تعرض إلى وعكة صحية منذ عدة أيام ليقوم بعمل مسحة لفيروس كورونا وصدرت اليوم الأربعاء 27 مايو نتيجة المسحة بإيجابية عينته وإصابته بفيروس كورونا.

وسيخضع محمود سعد إلى العلاج داخل الحجر الصحي في الفترة القادمة كما سيتم عمل تحاليل ومسحات لكل المخالطين له في الفترة الأخيرة للتأكد من إصابة أحدهم بفيروس كورونا من عدمه.

يذكر أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قد أكد منذ فترة أن محمود سعد قام في الأيام الماضية بمجهود كبير جدا بشأن ملف المدربين المصريين العالقين في الخارج والعائدين من مصر وقام بمخالطة أشخاص عديدة في الفترة الماضية.