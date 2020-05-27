رياضة | مفاجأة.. قرار جديد من عنتر بشأن الرحيل عن الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. قرار جديد من عنتر بشأن الرحيل عن الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ محمد عنتر نجم نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية قرار جديد بشأن رحيله عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأظهر محمد عنتر رغبة في الرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسم الجاري بسبب قلة مشاركته في الفريق وعدم الاعتماد عليه.

Advertisements

ولكن قرر عنتر تأجيل رحيله عن القلعة البيضاء لفترة كما أجل رده على الأندية التي تقدم بعروضه لضم في الصيف.

وتواصل عنتر مع أحد مسئولي نادي الزمالك ليخبره بحسم موقفه مع النادي ولكنه أبلغه بأن مصيره معلق بيد كارتيرون وسيحسم موقفه في الفترة المقبلة.

وأظهرت العديد من الأندية اهتمام كبير بضم محمد عنتر في الصيف القادم في حالة رحيله عن الزمالك أبرزها نادي وادي دجلة ونادي الإنتاج الحربي ونادي الإسماعيلي.