رياضة | محمد النني يحتفل بذكري تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد النني يحتفل بذكري تتويج أرسنال بكأس الاتحاد الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق ارسنال المعار لنادي بشكتاش التركي على الاحتفال بذكري فوز الارسنال بكأس الاتحاد الانجليزي على حساب تشيلسي في 2017.

وقام النني بنشر حسابه الرسمي بتويتر صوراً بقميص أرسنال خلال احتفاله بالتتويج باللقب كأس الاتحاد معلقا عليها:" ثلاث سنوات مضت"، مشيرا للتويج بلقب الكأس الأغلى في انجلترا.

وحقق النني أول لقب له مع أرسنال بالفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي بملعب ويمبيلي حينما فاز الجانزر بهدفين مقابل هدف.