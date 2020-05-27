رياضة | النجم الساحلي يستعد لبدء التدريبات الجماعية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر النجم الساحلي يستعد لبدء التدريبات الجماعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي، للعودة مرة أخري للتدريبات الجماعية تمهيدًا لاستئناف مباريات الدوري التونسي لكرة القدم بعد توقفه في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبعد أكثر من شهرين من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، جرى السماح للأندية التونسية باستئناف التدريبات تمهيدا لاستكمال منافسات الموسم، وكان فريق الترجي أول العائدين للتدريبات اعتبارا من أمس الثلاثاء، حيث أجرى لاعبوه التدريبات في مجموعات صغيرة وعلى دفعتين وبدون حضور جماهير.

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وكان اتحاد الكرة التونسي قد حدد يوم 24 مايو الجاري موعدا لعودة التدريبات، كما أعلن استئناف الجولات العشر المتبقية من الدوري في أغسطس المقبل.

وأعلن النادي الأفريقي، الذي يعاني من صعوبات مالية وإدارية، استئناف التدريبات في الرابع من يونيو بينما يستأنف المعلب التونسي التدريبات في الثامن من الشهر نفسه.

وسمح الاتحاد التونسي، فقط لأندية دوري المحترفين وأربع فرق من الدرجة الثانية، والمعنية بمنافسات الصعود، لاستئناف التدريبات وهي فرق الأولمبي الباجي وأولمبيك سيدي بوزيد ومستقبل الرجيش وقوافل قفصة، وسيحدد لاحقا موعد العودة للفرق المعنية بالهبوط في منافسات الدرجة الثانية.