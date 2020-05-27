رياضة | الأهلي يفاوض نجم الترجي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يفاوض نجم الترجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية تونسية، أن النادي الأهلي يسعى للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت صحيفة "الصريح أون لاين التونسية"، أن المهاجم طه ياسين الخنيسي مهاجم أولاد باب سويقة، أصبح على رادار العملاق المصري للمرة الثانية بعد اهتمام الأهلي بخدماته قبل موسمين.

وأشارت الصحيفة التونسية الشهيرة إلى أن الخنسيي تلقى عديد العروض الخليجية والمصرية ابرزها من فريق الاهلي الى جانب الوفاق السعودي.

واختتمت: "طه ياسين الخنيسي قد تكون وجهته الأقرب بالذهاب إلى إحدى البطولات الخليجية خلال الفترة المقبلة، وعدم البقاء في القارة السمراء".