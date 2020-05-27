رياضة | فافر: لا أفكر في الاستسلام على الإطلاق

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر فافر: لا أفكر في الاستسلام على الإطلاق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية، بأن لوسيان فافر، المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، تراجع عن تصريحاته الأخيرة بشأن الرحيل عن الفريق بعد الخسارة أمام بايرن ميونيخ ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

ووسع بايرن المتصدر وحامل اللقب في المواسم السبعة الأخيرة الفارق عن ملاحقه دورتموند إلى سبع نقاط قبل ست مراحل من نهاية البوندسليغا، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في "كلاسيكر" ألمانيا ضمن المرحلة الثامنة والعشرين.

وقال فافر، الذي يرتبط بعقد مع دورتموند حتى عام 2021 "لا أفكر في الاستسلام على الإطلاق".

وأضاف السويسري "بالأمس، شعرنا جميعا بخيبة أمل، لكن يبدو أنه أسيء فهم كلامي في المقابلة مباشرة بعد المباراة في كثير من الحالات"، في اشارة إلى تكهنت العديد من وسائل الإعلام الألمانية حول مستقبله.

ولم يتوافق كلام فافر مع حديث الثلاثاء بعد الهزيمة على أرضه، حين قال في معرض رده على سؤال حول ما إذا كانت الخسارة أمام بايرن الثلاثاء على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" أثبتت بأنه لا يملك ما يلزم من أجل قيادة دورتموند الى كسر احتكار النادي البافاري للقب الدوري الألماني "رُدِدَ هذا الأمر هنا لأشهر.

أعرف كيف تسير هذه الأمور وسأتحدث عن الموضوع في غضون أسابيع قليلة".

وأضاف السويسري البالغ من العمر 62 عاما "سأبقى هادئا وأنا أثق بنفسي".

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وأتت الهزيمة البيتية أمس لتكرر الخسارة التي مني بها فريق فافر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على أرض بايرن في "أليانز أرينا" برباعية نظيفة.

وللموسم الثاني على التوالي تحت قيادة فافر، يجد دورتموند نفسه خلف الفريق البافاري الذي يبدو في طريقه للقبه الثامن تواليا.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية الأربعاء أن مسؤولي دورتموند أجروا اتصالات "في الأشهر القليلة الماضية" مع الكرواتي نيكو كوفاتش الذي اقاله بايرن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليكون خلفا محتملا لفافر.

وتعليقا على قول فافر أنه سيتحدث عن مستقبله قريبا، قال أسطورة الكرة الألمانية السابق والناقد الرياضي الحالي في محطة "سكاي" لوثار ماتيوس "بمجرد أن سمعت ذلك، قلت إن +فافر سيغادر وكوفاتش سيأتي+.

كما اعتبرت "بيلد" أيضا أن مدرب لايبزيغ الشاب يوليان ناغيلسمان هو المرشح المثالي لدورتموند، علما أن عقده يمتد حتى عام 2023.

وبدا أن فافر فاقد الأمل بإمكانية اللحاق ببايرن، على الرغم من أنه تبقى أمام الأخير مباريات صعبة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، باير ليفركوزن وفولفسبورغ (الرابع والخامس والسادس تواليا)، علما أنه سبق للأولين أن تغلبا عليه في الذهاب بنتيجة واحدة 2-1.

وقال فافر "سيكون من الصعب، (تعويض) سبع نقاط في ست مباريات. هذا أمر صعب للغاية".

وتعرّض السويسري لانتقادات كبيرة من جمهور دورتموند في الموسم الماضي بعد أن خسر السباق على اللقب مع بايرن، إثر سقوط فريقه على أرضه أمام شالكه 2-4، ما منح الغريم أفضلية التقدم بثلاث نقاط، قبل ثلاث مراحل من نهاية الموسم.