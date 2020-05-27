رياضة | جاك ميلر يقود فريق شركة دوكاتي للدراجات النارية

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر جاك ميلر يقود فريق شركة دوكاتي للدراجات النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيقود الأسترالي جالك ميلر الفريق الرسمي لشركة دوكاتي الإيطالية لصناعة الدراجات النارية بداية من العام المقبل وربما في 2022 أيضا.

وميلر (25 عاما) متعاقد حاليا مع فريق براماك دوكاتي غير المرتبط بالشركة المصنعة.

وبهذا فإن ميلر سيكون ثالث أسترالي يقود للفريق الرسمي لدوكاتي بعد تروي بايليس وكيسي ستونر الذي سبق له التتويج بلقب البطولة مرتين.

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واحتل ميلر المركز الثامن إجمالا في نهاية الموسم الماضي للبطولة بعد صعوده لمنصة التتويج خمس مرات.

ولم يبدأ بعد موسم 2020 في ظل استمرار الأزمة الصحية لفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

وقال كلاوديو دومنيكالي الرئيس التنفيذي لشركة دوكاتي الإيطالية ”منذ انضمامه لفريق براماك لسباقات الدراجات النارية تطور أداء جاك بصورة منتظمة وأثبت أنه واحد من أسرع السائقين وأكثرهم موهبة في البطولة“.

ويقود للفريق الرسمي لدوكاتي حاليا الإيطاليان أندريا دوفيتسيوزو ودانيلو بيتروتشي.