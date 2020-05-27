رياضة | الزمالك يحسم مصيره بشأن ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يحسم مصيره بشأن ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية فكرة التعاقد مع واحد من نجوم نظيره نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان بعض وسطاء اللاعبين قد عرضوا خدمات الغاني جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز على نادي الزمالك لضمه في الصيف القادم لتدعيم خط الهجوم في الفريق الأبيض.

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ولكن رفض نادي الزمالك نهائيا فكرة التعاقد مع جون أنطوي أو الدخول في أي مفاوضات مع نادي بيراميدز لضم اللاعب.

وجاء رفض مسئولو القلعة البيضاء للتعاقد مع جون أنطوي في الصيف بسبب الراتب الضخم الذي يحصل عليه مع نادي بيراميدز والذي يصل إلى حوالي مليون دولار في الموسم ومن الصعب أن يوفره له الأبيض.

يذكر أن نادي الزمالك يبحث في الفترة الحالية عن مهاجم أجنبي مميز للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط الهجوم في الفريق بداية من الموسم القادم.