رياضة | تحديد موعد عودة الدوري اليوناني

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تحديد موعد عودة الدوري اليوناني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات الدوري اليوناني قريبًا من العودة مرة أخري، بعدما سمحت الحكومة اليونانية لاستئناف المباريات بعد توقفها لقرابة ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت وكالة أنباء أثينا أنه سيكون بالإمكان استئناف المباريات في السادس أو السابع من حزيران/يونيو خلف أبواب موصدة، بمجرد إجراء قرعة الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) عبر الاتصال بالفيديو.

وكان أولمبياكوس في صدارة ترتيب الموسم العادي عند تعليق المنافسات برصيد 66 نقطة، متقدما على باوك سالونيكي وأيك أثينا.

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وتخوض الفرق التي تحتل المراكز الست الأولى المنافسات على اللقب والمراكز المؤهلة إلى المسابقتين الأوروبيتين في ملحق منفصل، فيما تتصارع الفرق الثمانية الأخرى على الهروب من الهبوط إلى الدرجة الثانية.

وكانت الفرق اليونانية عادت للتدريبات قبل أسبوعين ضمن شروط صحية صارمة.

وحذرت السلطات الصحية الحكومية من أنه في حالة اصابة أي لاعب بفيروس "كوفيد-19"، سيوضع في الحجر الصحي المنزلي، كما ينبغي وضع بقية الفريق في عزلة لمدة خمسة ايام. وحتى الآن، لم تظهر الاختبارات الدورية التي انطلقت بعد بدء التدريبات Yصابة أي منهم.