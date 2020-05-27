رياضة | إنبي يفتح الباب أمام الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر إنبي يفتح الباب أمام الأهلي والزمالك لضم أسامة جلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتح نادي إنبي الباب أمام ناديي الأهلي والزمالك من أجل الحصول على خدمات مدافع الفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة

ويسعي فريقي الأهلي والزمالك على التعاقد مع أسامة جلال مدافع إنبي خلال ميركاتو الصيف المقبل من أجل تدعيم خط دفاعهم خلال الموسم المقبل.

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وكان مسؤولي إنبي رافضين بشكل قاضع رحيل جلال منذ البداية نظرًا لحاجة الفريق إليه، لكن بعد ذلك وافق إدارة النادي البترولي على فكرة انتقال اللاعب في حال وصول عرض مادي مناسب.

كما حدد مسؤولي إنبي بديل مفاجئ لتعويض أسامة جلال في حالة رحيله في الصيف وهو محمود البدري مدافع نادي الإنتاج الحربي

وسيبدأ إنبي في التفاوض مع محمود البدري في الفترة المقبلة لإقناعه بالانضمام إلى الفريق في الصيف خاصة أنه لن يكلف النادي مبلغ ضخم نظرا لانتهاء عقده مع نادي الإنتاج الحربي في نهاية الموسم الجاري.