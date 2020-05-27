رياضة | الهلال والعين يتنافسان على ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الهلال والعين يتنافسان على ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، عقب تلقيه عدة عروض من الدوريات الخليجية.

وأكدت تقارير صحفية تونسية، تلقي الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عرضا من ناديي العين الإماراتي والهلال السعودي، للحصول على خدماته بالموسم الجديد.

وأوضحت صحيفة "الشروق التونسية"، أن نادي العين الإماراتي أجرى اتصالات باللاعب ووكيله من أجل ضمه وذلك بعد الأداء المميز الذي قدمه مع المارد الأحمر خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة التونسية، أن اللاعب قد تلقى عرضًا أيضًا من جانب الهلال السعودي، إلا ناديه رفض التخلي عن خدماته بالوقت الحالي.