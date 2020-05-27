رياضة | كوفاتش بديل فافر في بوروسيا دورتموند

كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 27 مايو 2020 07:18 مساءً - انت الان تقراء خبر كوفاتش بديل فافر في بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن مسئولي بروسيا دورتموند قرروا إقالة المدير الفني لوسيان فافر عقب نهاية الموسم الحالي.

وذكرت صحيفة سبورت بيلد الألمانية أن دورتموند ودع بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا وأصبحت حظوظه ضعيفة بالتتويج بلقب الدوري الألماني عق الخسارة بهدف نظيف من بايرن ميونخ يوم أمس.

وأفادت الصحيفة الألمانية بأن مسئولي بروسيا دورتموند تواصلوا مع الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لبايرن ميونخ السابق من أجل قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الألمانية أن الخيار الأفضل بالنسبة لإدارة بروسيا دورتموند هو التعاقد مع جوليان ناجلسمان لكنه مرتبط في الوقت الحالي بعقد مع لايبزيج حتى 2023 بالإضافة إلى أن وجود مشروع مميز يجعل الفكرة غير واقعية.